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Челябинская область будет бороться за звание пилотного региона в программе «Цифровая экономика»
27.08.2018 г. 16:26
Борис Дубровский поручил областным минсвязи и минэкономразвития позиционировать Южный Урал в качестве пилотного региона для внедрения программы «Цифровая экономика».
Такое поручение было дано по итогам форума «Информационное общество – 2018: цифровое развитие регионов», который проходил в Челябинске 23 и 24 августа. Губернатор отметил готовность Южного Урала к сотрудничеству с правительством России в области внедрения информационных технологий.
«У нас есть хорошие стартовые позиции, чтобы мы могли претендовать на позиции пилотного региона в программе «Цифровая экономика». В Сатке реализованы элементы «Умного города». Надо двигаться дальше, у нас должен быть не один «умный дом» в одном «умном городе», а данные решения должны транслироваться на всю область», — подчеркнул Борис Дубровский.
Фото с сайта gubernator74.ru
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