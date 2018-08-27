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Мошенники от имени приставов рассылают южноуральцам вирусные письма
27.08.2018 г. 15:56
Фото с сайта novostipmr.com
Южноуральцев предупреждают о мошенниках, которые от имени приставов присылают письма с вирусами.
В региональное управление ФССП обратились южноуральцы, которые получили по электронной почте письма с требованием оплатить несуществующие задолженности. К сообщениям были прикреплены файлы, содержащие вирусы. При загрузке документов компьютеры подвергались опасности заражения.
Южноуральцам напоминают, что судебные приставы не используют рассылку по электронной почте. Кроме того, информация о наличии долгов размещается только на официальном сайте службы, сообщили в пресс-службе ведомства.
Фото с сайта novostipmr.com
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