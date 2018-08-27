Челябинск
- 67.3963р. - 0.3948
- 78.2269р. - 0.1803
Разворот
Разбор полетов
Проект экопарка на северо-западе Челябинска разработают до конца лета
27.08.2018 г. 15:55
Фото с сайта cheladmin.ru
В Челябинске определили подрядчика на разработку проектно-сметной документации по строительству экопарка.
МАУ «Городской парк им. А. С. Пушкина» подвело итоги конкурса по выбору подрядчика. Победителем стало ООО «АНТФ-ИНВЕСТ». Компания должна будет предоставить эскизный проект экопарка до 31 августа 2018 года. Рабочую документацию подрядчик предоставит до 31 октября.
Новый парк площадью 62 га планируют построить между улицами Бейвеля, Хариса Юсупова, Молдавской, 40-летия Победы. Стоимость объекта пока не озвучивают.
Фото с сайта cheladmin.ru
Новости на эту тему
- 17.07.2018 г. В историческом центре Челябинска появится первый частный мини-парк
- 21.12.2017 г. В эко-парке на северо-западе построят 30-метровую башню над лесом
- 03.11.2017 г. В Челябинске обустраивают новые парки, но жителям все равно не хватает зеленых зон отдыха
- 24.10.2017 г. На северо-западе Челябинска появится эко-парк с дорожками для конных прогулок
- 28.09.2017 г. В парке Гагарина склеят сердце из 50 человек и заставят его биться