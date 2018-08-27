Проект экопарка на северо-западе Челябинска разработают до конца лета

Фото с сайта cheladmin.ru

В Челябинске определили подрядчика на разработку проектно-сметной документации по строительству экопарка.

МАУ «Городской парк им. А. С. Пушкина» подвело итоги конкурса по выбору подрядчика. Победителем стало ООО «АНТФ-ИНВЕСТ». Компания должна будет предоставить эскизный проект экопарка до 31 августа 2018 года. Рабочую документацию подрядчик предоставит до 31 октября.

Новый парк площадью 62 га планируют построить между улицами Бейвеля, Хариса Юсупова, Молдавской, 40-летия Победы. Стоимость объекта пока не озвучивают.

Фото с сайта cheladmin.ru

Все новости за 27.08.2018 г.»