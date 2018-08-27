Челябинцы смогут контролировать благоустройство дворов с помощью мобильного приложения

Фото с сайта cheladmin.ru

В Челябинске запустят мобильное приложение для сбора жалоб по благоустройству.

В базе приложения находятся 150 объектов, которые реконструируют в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», с перечнем конкретных работ и фотографиями. Жители города смогут отправлять замечания по ремонту дворов, парков и скверов. Жалобы автоматически поступят в районные администрации, управляющие компании, депутатам, сообщили в пресс-службе челябинской гордумы. На этой неделе приложение запустят в тестовом режиме.

Фото с сайта cheladmin.ru

Все новости за 27.08.2018 г.»