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Двое грузчиков из Челябинска получили по 16 лет колонии за убийство работодателя
27.08.2018 г. 15:39
Челябинский областной суд огласил приговор в отношении двух грузчиков, которые ограбили и убили работодателя.
Суд установил, что днем 13 марта 2017 года двое грузчиков распивали алкоголь в квартире своего работодателя в Ленинском районе. Мужчины напали на хозяина жилья и около 20 раз ударили его ножами в живот и грудь. Челябинец скончался. После этого они обыскали куртку мужчины, где нашли более 30 тыс. рублей, забрали деньги и ушли.
Суд назначил 29-летнему нападавшему 16,5 года в колонии строгого режима. 23-летний грузчик проведет в тюрьме 16 лет и один месяц. Кроме того, с преступников в пользу матери и дочери убитого взыскали 4 млн рублей, а также 80 тыс. рублей на погребение, сообщили в пресс-службе областного суда.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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