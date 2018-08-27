Суд отложил рассмотрение иска о приостановке работы цеха ЧЭМК

Фото с сайта vesti-omsk.ru

Калининский райсуд отложил разбирательство о приостановке деятельности электродного цеха ЧЭМК.

Суд объявил перерыв до среды, 29 августа, пишет «Ъ-Южный Урал». С ходатайством о переносе начала разбирательств обратились представители ЧЭМК. Они сообщили, что правовой отдел предприятия не получал судебную повестку. Дату заседания юрист узнал из картотеки райсуда.

Кроме того, представители ЧЭМК усомнились в правомерности рассмотрения дела в райсуде. С иском обратилось региональное управление Росприроднадзора после того, как специалисты зафиксировали на предприятии превышение норм выбросов по ряду веществ. По итогам проверки в отношении комбината возбудили несколько административных дел.

Фото с сайта vesti-omsk.ru

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