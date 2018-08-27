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Суд отложил рассмотрение иска о приостановке работы цеха ЧЭМК
27.08.2018 г. 15:25
Фото с сайта vesti-omsk.ru
Калининский райсуд отложил разбирательство о приостановке деятельности электродного цеха ЧЭМК.
Суд объявил перерыв до среды, 29 августа, пишет «Ъ-Южный Урал». С ходатайством о переносе начала разбирательств обратились представители ЧЭМК. Они сообщили, что правовой отдел предприятия не получал судебную повестку. Дату заседания юрист узнал из картотеки райсуда.
Кроме того, представители ЧЭМК усомнились в правомерности рассмотрения дела в райсуде. С иском обратилось региональное управление Росприроднадзора после того, как специалисты зафиксировали на предприятии превышение норм выбросов по ряду веществ. По итогам проверки в отношении комбината возбудили несколько административных дел.
Фото с сайта vesti-omsk.ru
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