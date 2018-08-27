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Трех челябинцев задержали по подозрению в похищении человека
27.08.2018 г. 14:41
Фото с сайта 74.мвд.рф
В Челябинске задержали трех местных жителей, которых подозревают в похищении человека.
По данным следствия, все произошло вечером в субботу, 25 августа, в Калининском районе. Трое местных жителей после бытового конфликта похитили мужчину, избили его и на автомобиле увезли в один из населенных пунктов Еткульского района. Там челябинцев задержали полицейские. Следователи направили в суд ходатайство о заключении трех похитителей под стражу, сообщили в пресс-службе регионального управления СК.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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