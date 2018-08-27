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Власти Челябинска планируют открыть кладбище в Новосинеглазово
27.08.2018 г. 14:29
Фото с сайта dontoday.ru
Городские власти оформляют землю под новое кладбище в поселке Новосинеглазово.
После закрытия Успенского кладбища для новых захоронений будут использовать участок в Новосинеглазово. В настоящий момент идет процесс оформления земли, сообщил мэр Евгений Тефтелев. Кроме того, городские власти продолжают поиски других участков для захоронений.
О закрытии Успенского кладбища стало известно минувшей весной. В середине августа появилось распоряжение о приостановлении деятельности по захоронению на погосте. Площадь кладбища в пять раз превышает норматив.
Фото с сайта dontoday.ru
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