Власти Челябинска планируют открыть кладбище в Новосинеглазово

Фото с сайта dontoday.ru

Городские власти оформляют землю под новое кладбище в поселке Новосинеглазово.

После закрытия Успенского кладбища для новых захоронений будут использовать участок в Новосинеглазово. В настоящий момент идет процесс оформления земли, сообщил мэр Евгений Тефтелев. Кроме того, городские власти продолжают поиски других участков для захоронений.

О закрытии Успенского кладбища стало известно минувшей весной. В середине августа появилось распоряжение о приостановлении деятельности по захоронению на погосте. Площадь кладбища в пять раз превышает норматив.

Фото с сайта dontoday.ru

Все новости за 27.08.2018 г.»