Топ-5 новостей Челябинска

Фото с сайта pravmin74.ru

Радиостанция «Челябинское эхо» подготовила список событий с 18 по 24 августа 2018 года.



1. Собираемость взносов за капремонт в Челябинской области оказалась самой низкой на Урале

Челябинская область значительно уступает другим регионам Урала по сбору денег на капремонт. На Южном Урале собирают только 86% начисленных взносов. В Свердловской области собираемость взносов равна 91%, в Курганской и Башкирии — 93%. Депутаты Законодательного собрания рекомендовали регоператору усилить работу по снижению задолженности за капремонт. Кроме того, парламентарии планируют обратиться к правительству региона за помощью в решении проблемы.

Среди районов и городов области наибольший уровень собираемости взносов наблюдается в Усть-Катаве — около 92%. Хуже всего в регионе деньги на капремонт сдают в Брединском и Кизильском районах. Там собираемость ниже 50%, сообщили в пресс-службе областного Заксобрания. Минимальный размер взноса в Челябинской области составляет 7 рублей 40 копеек за квадратный метр.

Фото с сайта pravmin74.ru

Что касается самого капитального ремонта, то за семь месяцев в регионе были выполнены почти 2 тыс. работ разного вида на общую сумму порядка 2 млрд рублей. Кроме того, с начала 2018 года регоператор заменил 554 лифта.

В данный момент сроки сдачи лифтов в эксплуатацию сорваны в 53 многоэтажных домах региона. Эту проблему обсудили в Общественной палате Челябинской области. Как правило, срок капремонта лифтового оборудования составляет 75 дней. Однако это время иногда затягивают в несколько раз. Регоператор капремонта винит в этом недобросовестных подрядчиков, которые бросают работы на стадии готовности 50-80%. Также в числе причин в Общественной палате назвали необъективную систему электронных аукционов и длительные сроки проверки новых лифтов инспекциями Ростехнадзора.

2. В челябинских автобусах заработала опция оплаты проезда с помощью смартфона

В общественном транспорте Челябинска заработала система безналичной оплаты проезда. Платежные терминалы для бесконтактных банковских карт появились в автобусах №15 и №57с, а также в некоторых маршрутках. Также за проезд там можно заплатить с помощью платежных систем мобильных устройств. Стоимость билета при этом такая же, как по наличному расчету.

Фото с сайта cheladmin.ru

В региональном минэкономе отметили, что развитие бесконтактных платежей в общественном транспорте — это новый и необходимый этап движения к удобной городской инфраструктуре. В дальнейшем наличие такой системы станет непременным условием для перевозчика, который будет работать на муниципальных маршрутах.

3. В Челябинске Успенское кладбище закрыли для захоронений

На Успенском кладбище запретили хоронить умерших. Соответствующее распоряжение появилось на сайте городской администрации. Согласно документу, «Служба городских кладбищ» должна приостановить выдачу разрешений на захоронения на Успенском кладбище, за исключением случаев родственных захоронений. О закрытии погоста стало известно весной. Его площадь в пять раз превышает норматив.

4. В Челябинской области уничтожили 200 килограммов говяжьего языка из Дании

В Челябинской области уничтожили партию санкционного мяса. Незаконный груз обнаружили на КПП «Троицк». Товар направлялся из Казахстана в Магнитогорск. Говяжий язык, произведенный в Дании, был упакован в коробки по 12,5 килограмма. Общий вес продукции составил около 200 килограммов.

Фото с сайта Kuking.net

Россельхознадзор принял решение об изъятии партии, товар уничтожили на специализированном полигоне, сообщили в пресс-службе Челябинской таможни.

5. В челябинском ресторане медведь укусил мужчину, который полез с ним целоваться

В одном из челябинских заведений общепита произошло ЧП. Все случилось вечером в среду, 22 августа. По словам очевидцев, которые опубликовало URA.RU, подвыпивший посетитель ресторана настойчиво лез целоваться к медведю, который находился в клетке на территории заведения. Официанты пытались отогнать мужчину от зверя, но в конце концов он добился своего и медведь его укусил.

Фото с сайта tomsk.ru

У посетителя ресторана оказалась разорвана губа. По информации издания, мужчина отказался от услуг скорой помощи и самостоятельно поехал в травмпункт.

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