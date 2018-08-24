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Челябинские троллейбусы №17 и №27 вернут на прежние маршруты
24.08.2018 г. 15:41
Фото с сайта chelget.ru
В Челябинске вернут старую схему движения троллейбусов №17 и №27.
С понедельника, 27 августа, троллейбус №17 снова начнет ходить от улицы Молдавской через Братьев Кашириных на ж/д вокзал и обратно, а №27 будет ездить от Молдавской по Чичерина и далее в сторону парка имени Гагарина.
С середины июля оба маршрута пролегали от Молдавской на вокзал в разных направлениях по кругу. В городской администрации ранее заявляли, что нововведение предназначалось для удобства пассажиров. А теперь пояснили, что вернули прежнюю схему движения «по многочисленным обращениям челябинцев».
Фото с сайта chelget.ru
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