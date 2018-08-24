В Челябинске движение будут регулировать «интеллектуальные светофоры» от ученых ЮУрГУ

Источник: www.susu.ru

В Южно-Уральском госуниверситете идет работа над проектом «Умный транспорт».

Интеллектуальную цифровую платформу для управления городским трафиком разрабатывает команда ученых автотракторного факультета. По словам одного из авторов проекта, доцента кафедры автомобильного транспорта ЮУрГУ Владимира Шепелева, в нее войдут интеллектуальные светофоры, умные остановки, датчики на автобусах, адаптивные камеры слежения и динамические дорожные знаки.

Данные, поступающие от электронных средств, помогут значительно снизить количество ДТП и повысить эффективность использования дорожной инфраструктуры. Кроме того, платформа поспособствует увеличению пропускной способности улично-дорожной сети мегаполисов и позволит уменьшить загрязнение окружающей среды выхлопными газами автомобилей.

Как рассказали в пресс-службе ЮУрГУ, ученые в рамках данного проекта планируют сотрудничать с крупными индустриальными партнерами и с администрацией Челябинска.

Источник: www.susu.ru

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