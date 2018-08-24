Дорожные камеры на Южном Урале с начала года зафиксировали нарушений на 400 млн рублей

Фото с сайта astv.ru

В Челябинской области с начала года на основе данных дорожных камер были вынесены постановления на общую сумму штрафов 442 млн рублей.

По сравнению с аналогичным периодом 2017-го, количество постановлений выросло на 57%. По словам министра общественной безопасности региона Евгения Савченко, с начала года было зафиксировано более 755 тыс. нарушений ПДД. Общая сумма штрафов составила 442 млн рублей.

По данным ГИБДД, за семь месяцев 2018 года количество ДТП снизилось на 6,6%, а число пострадавших — на 4,4%.

Фото с сайта astv.ru

Все новости за 24.08.2018 г.»