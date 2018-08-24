Челябинск
- 67.7911р. - 0.7348
- 78.4072р. - 0.8430
Разворот
Разбор полетов
Дорожные камеры на Южном Урале с начала года зафиксировали нарушений на 400 млн рублей
24.08.2018 г. 15:26
Фото с сайта astv.ru
В Челябинской области с начала года на основе данных дорожных камер были вынесены постановления на общую сумму штрафов 442 млн рублей.
По сравнению с аналогичным периодом 2017-го, количество постановлений выросло на 57%. По словам министра общественной безопасности региона Евгения Савченко, с начала года было зафиксировано более 755 тыс. нарушений ПДД. Общая сумма штрафов составила 442 млн рублей.
По данным ГИБДД, за семь месяцев 2018 года количество ДТП снизилось на 6,6%, а число пострадавших — на 4,4%.
Фото с сайта astv.ru
Новости на эту тему
- 04.05.2018 г. Региональные власти ищут способ обеспечить видеоконтроль на гостевых маршрутах в Челябинске
- 30.03.2018 г. В Челябинской области начали работать новые камеры фиксации нарушений
- 23.03.2018 г. На челябинских дорогах начинают работать новые комплексы фотовидеофиксации
- 16.03.2018 г. В Челябинске поставили видеокамеры-невидимки для ловли нарушителей
- 15.03.2018 г. В Челябинске до сих пор не заработали камеры, которые должны были включить 27 февраля