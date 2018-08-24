Челябинск
- 67.7911р. - 0.7348
- 78.4072р. - 0.8430
Разворот
Разбор полетов
В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту нападения ротвейлеров на ребенка
24.08.2018 г. 15:25
Фото с сайта 1pnz.ru
В Челябинске нападение собак на 4-летнего ребенка переросло в уголовное дело.
ЧП произошло 12 августа на территории одного из садовых товариществ Ленинского района. К хозяйке собак в гости приехали 4-летний внук и его родители. На садовом участке ротвейлеры напали на ребенка и его мать.
В результате пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии. По факту причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Фото с сайта 1pnz.ru
Новости на эту тему
- 20.08.2018 г. Челябинцев напугала могила кота рядом с жилым домом
- 25.06.2018 г. В Тракторозаводском районе Челябинска легковой автомобиль сбил косулю
- 21.06.2018 г. Челябинцев напугало разросшееся кладбище домашних животных в Курчатовском районе
- 08.06.2018 г. В челябинском зоопарке для «читающих» шимпанзе объявили сбор газет
- 24.05.2018 г. Жители Советского района больше любят рыбок, а в Центральном предпочитают держать пауков