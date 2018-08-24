В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту нападения ротвейлеров на ребенка

Фото с сайта 1pnz.ru

В Челябинске нападение собак на 4-летнего ребенка переросло в уголовное дело.

ЧП произошло 12 августа на территории одного из садовых товариществ Ленинского района. К хозяйке собак в гости приехали 4-летний внук и его родители. На садовом участке ротвейлеры напали на ребенка и его мать.

В результате пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии. По факту причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Фото с сайта 1pnz.ru

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