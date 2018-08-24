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Челябинск занял второе место по количеству пассажиров, которые летают через Москву
24.08.2018 г. 15:21
На сервисе OneTwoTrip составили рейтинг городов, пассажиры из которых чаще всего пересаживаются в Москве.
Среди городов, чья транспортная система имеет наибольшую зависимость от авиаузлов столицы, Челябинск занял второе место. Лидером рейтинга стал Нижний Новгород, а замыкает топ-3 Новый Уренгой. В десятку также вошли Тюмень, Пермь, Иркутск, Омск, Уфа, Сургут и Мурманск.
Как сообщает «Ъ-Южный Урал», аналитики OneTwoTrip назвали города, куда челябинские пассажиры чаще всего летают с промежуточной стыковкой в Москве. Это Санкт-Петербург, Краснодар, Симферополь, Сочи, Калининград, Минеральные Воды, Ереван, Минск, Анапа и Ростов-на-Дону.
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