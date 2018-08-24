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В Челябинске водитель насмерть сбил пешехода и скрылся
24.08.2018 г. 15:20
Сотрудники ГИБДД задержали водителя, который скрылся с места смертельного ДТП.
ДТП произошло утром в четверг, 23 августа, возле дома № 2б на Свердловском тракте. Водитель фургона Isuzu наехал на пешехода. Мужчина от полученных травм скончался на месте. Водитель скрылся с места ДТП, но в тот же день был задержан полицейскими, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
В настоящее время устаналиваются обстоятельства происшествия и личность погибшего. Его приметы: мужчина, на вид около 40-48 лет, худощавого телосложения, рост около 170-180 см, одет в серую клетчатую рубашку, серые шорты с красной резинкой, тапки из полимерного материала темно-синего цвета.
Очевидцев ДТП и тех, кто обладает информацией о личности погибшего, просят обратиться по телефону 8 (351) 267-79-90.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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