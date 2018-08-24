В Челябинске водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

Фото с сайта 74.мвд.рф

Сотрудники ГИБДД задержали водителя, который скрылся с места смертельного ДТП.

ДТП произошло утром в четверг, 23 августа, возле дома № 2б на Свердловском тракте. Водитель фургона Isuzu наехал на пешехода. Мужчина от полученных травм скончался на месте. Водитель скрылся с места ДТП, но в тот же день был задержан полицейскими, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В настоящее время устаналиваются обстоятельства происшествия и личность погибшего. Его приметы: мужчина, на вид около 40-48 лет, худощавого телосложения, рост около 170-180 см, одет в серую клетчатую рубашку, серые шорты с красной резинкой, тапки из полимерного материала темно-синего цвета.

Очевидцев ДТП и тех, кто обладает информацией о личности погибшего, просят обратиться по телефону 8 (351) 267-79-90.

Фото с сайта 74.мвд.рф

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