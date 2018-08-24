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Борис Дубровский поручил оказать поддержку предприятиям легкой промышленности в моногородах-ТОСЭР
24.08.2018 г. 14:48
Губернатор Челябинской области нанес рабочий визит в Бакал.
В рамках поездки глава региона посетил предприятие «Легпром», которое выполняет оборонный заказ по выпуску экипировки для военнослужащих. Компания стала первым резидентом территории опережающего социально-экономического развития в Бакале. Борис Дубровский отметил, что первоочередной задачей является поддержка действующих предприятий и привлечение инвестиций, чтобы поднять экономику и уровень жизни в южноуральских моногородах.
«Легкая промышленность Челябинской области — реальная точка роста, которую необходимо поддерживать. Сейчас пришло время делать это на новой технологической основе, привлекать инвесторов в наши моногорода, тем более что уже есть интерес к нашим ТОСЭР», — подчеркнул глава региона.
Статус территорий опережающего развития в Челябинской области имеют Верхний Уфалей, Бакал, Снежинск и Озерск.
Фото с сайта gubernator74.ru
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