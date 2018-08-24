В Челябинске Успенское кладбище закрыли для захоронений

Фото с сайта mitropolia74.ru

На Успенском кладбище запретили хоронить умерших.

Соответствующее распоряжение появилось на сайте городской администрации. Согласно документу, «Служба городских кладбищ» должна приостановить выдачу разрешений на захоронения на Успенском кладбище, за исключением случаев родственных захоронений.

О закрытии погоста стало известно весной. Его площадь в пять раз превышает норматив.

Фото с сайта mitropolia74.ru

Все новости за 24.08.2018 г.»