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Мэрия опубликовала список праздничных мероприятий ко Дню города
24.08.2018 г. 13:21
В Челябинске пройдет около 100 мероприятий, посвященных Дню города.
План мероприятий по празднованию 282-летия Челябинска опубликован на сайте администрации. В рамках Дня города в столице Южного Урала состоится I Международный кинофестиваль «Предчувствие». Он будет идти с 7 по 14 сентября.
Основные праздничные мероприятия запланированы на субботу, 8 сентября. Утром по улицам города пройдет праздничная кавалькада. Шествие стартует в 11 часов. В 14 часов начнутся концерты в центре Челябинска. Вечером на улице Кирова пройдет фестиваль команд КВН. Завершится день праздничным фейерверком на набережной реки Миасс. Начнется салют в 22 часа. Со всеми мероприятиями, которые пройдут в честь Дня города, можно ознакомиться по ссылке.
Фото с сайта cheladmin.ru
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