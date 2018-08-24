Жителя Челябинска отправили в колонию на 13 лет за убийство из ревности

Фото с сайта 74.мвд.рф

В Челябинске отправили в колонию мужчину, который из ревности 19 раз ударил бывшую сожительницу ножом.

Трагедия произошла 28 мая 2018 года в каслинском поселке Воздвиженка. 54-летний мужчина самодельным ножом 19 раз ударил бывшую сожительницу в грудь, живот и руки. От полученных травм женщина скончалась. По данным пресс-службы областной прокуратуры, убийство произошло из-за ревности и личной неприязни.

Суд отправил мужчину в колонию особого режима на 13 лет с ограничением свободы на один год. Кроме того, челябинцу придется заплатить родственникам погибшей 1 млн рублей.

Фото с сайта 74.мвд.рф

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