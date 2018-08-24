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Жителя Челябинска отправили в колонию на 13 лет за убийство из ревности
24.08.2018 г. 13:16
Фото с сайта 74.мвд.рф
В Челябинске отправили в колонию мужчину, который из ревности 19 раз ударил бывшую сожительницу ножом.
Трагедия произошла 28 мая 2018 года в каслинском поселке Воздвиженка. 54-летний мужчина самодельным ножом 19 раз ударил бывшую сожительницу в грудь, живот и руки. От полученных травм женщина скончалась. По данным пресс-службы областной прокуратуры, убийство произошло из-за ревности и личной неприязни.
Суд отправил мужчину в колонию особого режима на 13 лет с ограничением свободы на один год. Кроме того, челябинцу придется заплатить родственникам погибшей 1 млн рублей.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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