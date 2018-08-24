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Жители Копейска помогут строителям закончить реконструкцию фонтана ко Дню города
24.08.2018 г. 11:21
Жители Копейска помогут рабочим вовремя завершить реконструкцию фонтана на городской площади.
Горожане выйдут на уборку строительного мусора в пятницу, 24 августа, в 18 часов. По словам члена Общественной палаты Копейска Андрея Горланцева, в четверг он поговорил с рабочими, которые реконструируют фонтан. Строители сообщили, что успеют в срок завершить ремонт объекта, но на уборку территории времени не хватит. Неравнодушные жители Копейска решили помочь. Горожане будут очищать строительную площадку от мусора и подметать, рассказал корреспонденту «Челябинского эха» Андрей Горланцев.
«Я поговорил с теми, кто руководит стройкой, спросил, будут ли они успевать все сделать ко Дню города. Они говорят: «Да, но единственное — у нас все заняты, подсобных рук не хватает». И все, кинули клич, народ активно откликнулся, но как всегда у нас недовольных больше, которые считают, что кто-то другой должен сделать и кто-то на этом заработает, но адекватные люди у нас всегда есть. Договорились сегодня с родителями, кто-то с детьми придет, в шесть часов мы соберемся на площади у фонтана. Строители будут спокойно заниматься своими профессиональными обязанностями, а мы будем подметать, собирать мусор, грузить его. Мы планируем часа на два, то есть до 20-21 часов. Думаю, что завтра с утра уже управление благоустройства будет окончательно подчищать, то есть мы максимум черновой работы сделаем, а они помогут дополнительно праздничный лоск навести», — прокомментировал Андрей Горланцев.
Ожидается, что в уборке примут участие от 20 до 50 человек. День города в Копейске будут отмечать в субботу, 25 августа.
Фото с сайта vk.com/podslushano_kop
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