- 67.7911р. - 0.7348
- 78.4072р. - 0.8430
ВСМ Челябинск — Екатеринбург принесет более 2 трлн рублей в ВВП России
24.08.2018 г. 11:14
В Центре экономики и инфраструктуры подсчитали ожидаемый эффект, который даст Уральская ВСМ.
Дорога начнет обеспечивать поступления в ВВП с момента старта ее строительства — по плану оно начнется в 2020 году. Всего за время концессионной эксплуатации с 2021 по 2034 годы высокоскоростная магистраль стоимостью 360 млрд рублей принесет в валовой региональный продукт Челябинской области почти 1 трлн рублей. Еще чуть более 1 трлн рублей получит ВРП Свердловской области, сообщают «Ведомости» со ссылкой на Центр экономики и инфраструктуры. Около 100 млрд рублей прироста получат другие регионы.
Таким образом, магистраль обеспечит совокупный прирост ВВП России в размере 2,2 трлн рублей. Как пишет газета, строительство дороги простимулирует рост производства стройматериалов и девелоперских услуг, что увеличит поступление налогов и социальных отчислений.
По словам экспертов, высокоскоростная магистраль между двумя промышленными мегаполисами сократит транспортные издержки, усилит миграцию, обеспечит рост рынкам труда, товаров и услуг, увеличит эффективность производства и привлечет в регионы инвестиции.
Фото с сайта inkazan.ru
- 22.08.2018 г. До 2024 года планируют начать строительство ВСМ Челябинск — Курган
- 19.07.2018 г. Немецкие компании готовы профинансировать проект ВСМ Челябинск — Екатеринбург
- 17.07.2018 г. Проект ВСМ Челябинск — Екатеринбург заинтересовал более 20 крупных компаний
- 11.07.2018 г. Предприятия Урала готовы обеспечить строительство ВСМ Челябинск — Екатеринбург на 70%
- 09.07.2018 г. Немецкие компании изучают возможность финансирования строительства ВСМ Челябинск – Екатеринбург