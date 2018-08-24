ВСМ Челябинск — Екатеринбург принесет более 2 трлн рублей в ВВП России

Фото с сайта inkazan.ru

В Центре экономики и инфраструктуры подсчитали ожидаемый эффект, который даст Уральская ВСМ.

Дорога начнет обеспечивать поступления в ВВП с момента старта ее строительства — по плану оно начнется в 2020 году. Всего за время концессионной эксплуатации с 2021 по 2034 годы высокоскоростная магистраль стоимостью 360 млрд рублей принесет в валовой региональный продукт Челябинской области почти 1 трлн рублей. Еще чуть более 1 трлн рублей получит ВРП Свердловской области, сообщают «Ведомости» со ссылкой на Центр экономики и инфраструктуры. Около 100 млрд рублей прироста получат другие регионы.

Таким образом, магистраль обеспечит совокупный прирост ВВП России в размере 2,2 трлн рублей. Как пишет газета, строительство дороги простимулирует рост производства стройматериалов и девелоперских услуг, что увеличит поступление налогов и социальных отчислений.

По словам экспертов, высокоскоростная магистраль между двумя промышленными мегаполисами сократит транспортные издержки, усилит миграцию, обеспечит рост рынкам труда, товаров и услуг, увеличит эффективность производства и привлечет в регионы инвестиции.

Фото с сайта inkazan.ru

Все новости за 24.08.2018 г.»