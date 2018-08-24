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Челябинец около 10 лет провел в интернате для умственно отсталых из-за врачебной ошибки
24.08.2018 г. 10:58
Челябинец через суд пытается получить компенсацию за неверный диагноз, который ему в детстве поставили врачи.
В 1999 году отца и мать Александра Смольникова лишили родительских прав, он попал в детдом. Врачи поставили ребенку диагноз «умственно отсталый» и перевели в специальный интернат. Перед обследованиями мальчику давали психотропные препараты и вновь признавали нездоровым.
Так продолжалось до 2011 года. Тогда Смольников проходил комиссию для военкомата. Врачи выявили у него только смешанное расстройство поведения. Однако снять диагноз «умственная отсталость» удалось лишь в 2012-м, когда парню исполнилось 18 лет. Теперь он через суд пытается доказать, что его незаконно поместили в специнтернат.
Следующее заседание пройдет 29 августа. Суд планирует назначить мужчине новую экспертизу.
Фото с сайта www.amur.info
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