Челябинец около 10 лет провел в интернате для умственно отсталых из-за врачебной ошибки

Фото с сайта www.amur.info

Челябинец через суд пытается получить компенсацию за неверный диагноз, который ему в детстве поставили врачи.

В 1999 году отца и мать Александра Смольникова лишили родительских прав, он попал в детдом. Врачи поставили ребенку диагноз «умственно отсталый» и перевели в специальный интернат. Перед обследованиями мальчику давали психотропные препараты и вновь признавали нездоровым.

Так продолжалось до 2011 года. Тогда Смольников проходил комиссию для военкомата. Врачи выявили у него только смешанное расстройство поведения. Однако снять диагноз «умственная отсталость» удалось лишь в 2012-м, когда парню исполнилось 18 лет. Теперь он через суд пытается доказать, что его незаконно поместили в специнтернат.

Следующее заседание пройдет 29 августа. Суд планирует назначить мужчине новую экспертизу.

Фото с сайта www.amur.info

Все новости за 24.08.2018 г.»