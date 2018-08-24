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В Челябинской области жители 53 домов вынуждены ходить пешком из-за незаконченного ремонта лифтов
24.08.2018 г. 10:50
В Общественной палате обсудили проблему срыва сроков сдачи лифтов.
Как правило, срок капремонта лифтового оборудования составляет 75 дней. Однако это время иногда затягивают в несколько раз. Сейчас сроки сдачи лифтов в эксплуатацию сорваны в 53 многоэтажных домах региона.
Регоператор капремонта винит в этом недобросовестных подрядчиков, которые бросают работы на стадии готовности 50-80%. Также в числе причин в Общественной палате назвали необъективную систему электронных аукционов и длительные сроки проверки новых лифтов инспекциями Ростехнадзора.
Всего, по данным Общественной палаты, в 2018 году в Челябинской области меняют 858 лифтов, 554 из которых уже ввели в эксплуатацию. В 2019 году ожидают замены еще 112 подъемников, после чего данная программа закончится.
Фото с сайта www.optimalift.ru
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