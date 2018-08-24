В Челябинской области жители 53 домов вынуждены ходить пешком из-за незаконченного ремонта лифтов

Фото с сайта www.optimalift.ru

В Общественной палате обсудили проблему срыва сроков сдачи лифтов.

Как правило, срок капремонта лифтового оборудования составляет 75 дней. Однако это время иногда затягивают в несколько раз. Сейчас сроки сдачи лифтов в эксплуатацию сорваны в 53 многоэтажных домах региона.

Регоператор капремонта винит в этом недобросовестных подрядчиков, которые бросают работы на стадии готовности 50-80%. Также в числе причин в Общественной палате назвали необъективную систему электронных аукционов и длительные сроки проверки новых лифтов инспекциями Ростехнадзора.

Всего, по данным Общественной палаты, в 2018 году в Челябинской области меняют 858 лифтов, 554 из которых уже ввели в эксплуатацию. В 2019 году ожидают замены еще 112 подъемников, после чего данная программа закончится.

Фото с сайта www.optimalift.ru

Все новости за 24.08.2018 г.»