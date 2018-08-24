Борис Дубровский потребовал сократить количество проверок в школах

24.08.2018 г. 10:32

Борис Дубровский потребовал сократить количество проверок в школах
Фото с сайта gubernator74.ru

Министерству образования Челябинской области поручили пересмотреть систему надзора.

По словам главы минобра Александра Кузнецова, по итогам прошлого учебного года система образования региона функционировала без критичных сбоев. В связи с этим Борис Дубровский поручил пересмотреть подход к надзору в школах региона.

«Министерству образования и науки Челябинской области совместно с органами местного самоуправления и надзорными органами необходимо провести анализ и минимизировать количество проверок в части организации учебного процесса», — заявил губернатор.

В пресс-службе главы региона отметили, что представители системы образования отреагировали на поручение овациями.

Фото с сайта gubernator74.ru

    

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