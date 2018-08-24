Челябинск
- 67.7911р. - 0.7348
- 78.4072р. - 0.8430
Разворот
Разбор полетов
Борис Дубровский потребовал сократить количество проверок в школах
24.08.2018 г. 10:32
Фото с сайта gubernator74.ru
Министерству образования Челябинской области поручили пересмотреть систему надзора.
По словам главы минобра Александра Кузнецова, по итогам прошлого учебного года система образования региона функционировала без критичных сбоев. В связи с этим Борис Дубровский поручил пересмотреть подход к надзору в школах региона.
«Министерству образования и науки Челябинской области совместно с органами местного самоуправления и надзорными органами необходимо провести анализ и минимизировать количество проверок в части организации учебного процесса», — заявил губернатор.
В пресс-службе главы региона отметили, что представители системы образования отреагировали на поручение овациями.
Фото с сайта gubernator74.ru
Новости на эту тему
- 24.08.2018 г. В начале учебного года в Челябинской области полиция будет нести службу в усиленном режиме
- 24.08.2018 г. До конца 2018 года в Челябинской области построят три школы на 2,5 тыс. учеников
- 30.07.2018 г. Министр просвещения России Ольга Васильева в прямом эфире ответит на вопросы южноуральцев
- 28.06.2018 г. Рособрнадзор вернул аккредитацию челябинскому педагогическому университету
- 18.06.2018 г. Каждый десятый челябинский выпускник окончил школу с отличием