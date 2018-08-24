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В начале учебного года в Челябинской области полиция будет нести службу в усиленном режиме
24.08.2018 г. 10:06
Фото с сайта 74.мвд.рф
Губернатор Борис Дубровский поручил обеспечить безопасность в школах региона.
С 30 августа по 2 сентября полиция перейдет на усиленный режим. На торжественных линейках в школах будут дежурить сотрудники правоохранительных органов, которые проведут комплексные проверки. 1 сентября на дорогах вблизи образовательных учреждений выставят дополнительные посты ДПС. Они будут дежурить в течение 10 дней после начала нового учебного года.
«Это крайне важный вопрос, дети должны чувствовать себя в безопасности, находясь в стенах образовательных организаций, и в этом должны быть уверены их родители», — заявил Борис Дубровский.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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