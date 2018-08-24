В начале учебного года в Челябинской области полиция будет нести службу в усиленном режиме

Фото с сайта 74.мвд.рф

Губернатор Борис Дубровский поручил обеспечить безопасность в школах региона.

С 30 августа по 2 сентября полиция перейдет на усиленный режим. На торжественных линейках в школах будут дежурить сотрудники правоохранительных органов, которые проведут комплексные проверки. 1 сентября на дорогах вблизи образовательных учреждений выставят дополнительные посты ДПС. Они будут дежурить в течение 10 дней после начала нового учебного года.

«Это крайне важный вопрос, дети должны чувствовать себя в безопасности, находясь в стенах образовательных организаций, и в этом должны быть уверены их родители», — заявил Борис Дубровский.

Фото с сайта 74.мвд.рф

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