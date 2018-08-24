До конца 2018 года в Челябинской области построят три школы на 2,5 тыс. учеников

Фото с сайта gubernator74.ru

Губернатор Борис Дубровский провел областное педагогическое совещание.

Глава региона отметил готовность образовательных учреждений области к началу нового учебного года. Также Борис Дубровский рассказал о планах по развитию сферы образования на Южном Урале.

«В этом году откроются три новые школы: в Челябинске, Магнитогорске, Сосновском районе. Всего, таким образом, будет создано 2,5 тыс. мест. Начато строительство еще шести школ в области, часть из них примет учеников в следующем году, часть — в 2020-м», — заявил губернатор.

Помимо этого, до конца 2018 года появятся несколько новых детских садов в Челябинске, Аше и Пласте. Глава региона отметил, что повышение уровня и качества образования является ключевым фактором для развития региона и его конкурентоспособности.

Фото с сайта gubernator74.ru

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