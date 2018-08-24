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УФАС заинтересовалось телефонной рекламой с предложением бесплатного медицинского обследования
24.08.2018 г. 08:50
Челябинское УФАС собирает информацию о телефонной рекламе медицинского центра «АВКлиник».
В антимонопольную службу с заявлением обратилась жительница Челябинска. Она рассказала, что ее по телефону пригласили на бесплатную медицинскую диагностику в клинике. Когда женщина воспользовалась предложением, ей сообщили о стоимости проведенного обследования и посоветовали заключить кредитный договор на сумму более 80 тыс. рублей на три года.
Сейчас антимонопольщики изучают соответствие рекламы требованиям закона. УФАС просит челябинцев, которые получали подобные звонки, обратиться в ведомство. Сведения о рекламе и об обстоятельствах прохождения обследования с указанием Ф.И.О. и контактной информации необходимо направить на электронную почту pressto74@fas.gov.ru или по адресу: пр. Ленина, 59, каб. 325 до 31 августа.
Фото с сайта u-f.ru
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