Челябинск
- 67.6163р. + 0.4380
- 78.1983р. + 0.8492
Разбор полетов
Разворот
В Челябинске будут собирать кубик Рубика ногами
23.08.2018 г. 15:22
Фото с сайта peterburg.ru
В Челябинске состоится международный турнир по спидкубингу.
На данный момент на соревнования зарегистрировались 100 участников. По сведениям организаторов, два дня, 25 и 26 августа, в библиотеке №22 по адресу улица Гагарина, 50 спидкуберов будут соревноваться в скоростной сборке разных вариантов головоломки Рубика. Это классический кубик размером 3х3, его вариации размером до 7х7, а также пирамидки, многогранники и часы. На турнире пройдут и состязания по сборке кубика Рубика вслепую, одной рукой и ногами.
На данный момент мировой рекорд по скоростной сборке кубика 3х3 составляет 4,22 секунды, а рекорд России — 6,16 секунды.
Фото с сайта peterburg.ru
Новости на эту тему
- 03.05.2017 г. Челябинске два дня подряд будут собирать кубик Рубика руками, ногами и вслепую
- 16.01.2017 г. В Челябинске устроят чемпионат по скоростному собиранию кубика Рубика
- 23.10.2015 г. Челябинцы попробуют установить рекорд в собирании кубика Рубика
- 24.08.2015 г. Рекорд России по собиранию кубика Рубика собираются поставить в Челябинске
- 11.03.2015 г. В Челябинске устроят чемпионат по скоростному собиранию кубика Рубика