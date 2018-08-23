В Челябинске будут собирать кубик Рубика ногами

Фото с сайта peterburg.ru

В Челябинске состоится международный турнир по спидкубингу.

На данный момент на соревнования зарегистрировались 100 участников. По сведениям организаторов, два дня, 25 и 26 августа, в библиотеке №22 по адресу улица Гагарина, 50 спидкуберов будут соревноваться в скоростной сборке разных вариантов головоломки Рубика. Это классический кубик размером 3х3, его вариации размером до 7х7, а также пирамидки, многогранники и часы. На турнире пройдут и состязания по сборке кубика Рубика вслепую, одной рукой и ногами.

На данный момент мировой рекорд по скоростной сборке кубика 3х3 составляет 4,22 секунды, а рекорд России — 6,16 секунды.

Фото с сайта peterburg.ru

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