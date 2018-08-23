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В ледовой арене «Трактор» открылась выставка «Агро-2018»
23.08.2018 г. 15:20
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский открыл XXV выставку «Агро-2018».
В мероприятии участвуют более 180 компаний. В этом году оно проходит в ледовой арене «Трактор». В четверг, 23 августа, юбилейную выставку открыл Борис Дубровский. Мероприятие будет идти до субботы.
«Такие выставки помогают, в том числе малым предприятиям, фермерским хозяйствам, у которых небольшие объемы продукции, находить новые каналы сбыта, а это поможет мотивировать их выходить на другие объемы, ставить перед собой более сложные задачи», — отметил он.
Глава региона сообщил, что в этом году на поддержку сельского хозяйства области было направлено около 4 млрд рублей. Деньги пошли на обновление парка техники, растениеводство и животноводство и другие задачи. Если будет возможность, в следующем году финансирование увеличат, сообщил губернатор.
На вопрос журналистов о кулинарных вкусах Борис Дубровский ответил, что предпочитает местные продукты. Кроме выставки сельхозпродукции, на «Агро-2018» пройдут деловые переговоры и круглые столы, где будут обсуждать вопросы развития АПК.
Фото с сайта gubernator74.ru
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