В Челябинской области за год средний размер ипотеки вырос на 10%

Фото с сайта minstroy74.ru

Южный Урал вошел в рейтинг регионов с самым большим средним размером ипотечного кредита.

Всего в список, который составило НБКИ, попали 40 регионов России. В тройке лидеров — Москва, Подмосковье и Ямало-Ненецкий автономный округ. В столице в среднем ипотеку берут более, чем на 4,5 млн рублей. Наибольшую динамику роста суммы кредита показал Татарстан — во втором квартале 2018 года он составил почти 15,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Челябинская область заняла в рейтинге 40-е место из 40. Средний размер ипотеки на Южном Урале составляет 1 млн 424 тыс. рублей, что на 10% больше, чем в 2017 году.

Фото с сайта minstroy74.ru

Все новости за 23.08.2018 г.»