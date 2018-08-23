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В Челябинской области за год средний размер ипотеки вырос на 10%
23.08.2018 г. 14:38
Фото с сайта minstroy74.ru
Южный Урал вошел в рейтинг регионов с самым большим средним размером ипотечного кредита.
Всего в список, который составило НБКИ, попали 40 регионов России. В тройке лидеров — Москва, Подмосковье и Ямало-Ненецкий автономный округ. В столице в среднем ипотеку берут более, чем на 4,5 млн рублей. Наибольшую динамику роста суммы кредита показал Татарстан — во втором квартале 2018 года он составил почти 15,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Челябинская область заняла в рейтинге 40-е место из 40. Средний размер ипотеки на Южном Урале составляет 1 млн 424 тыс. рублей, что на 10% больше, чем в 2017 году.
Фото с сайта minstroy74.ru
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