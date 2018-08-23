Суперчемпион мира по боксу Денис Лебедев в Челябинске проведет бой с сильнейшим турецким тяжеловесом Хинзи Алтункая

Фото с сайта vk.com/rccboxing

Официально объявлен соперник Дениса Лебедева в поединке на международном турнире в Челябинске.

7 сентября в ледовой арене «Трактор» российский суперчемпион мира по боксу проведет бой против Хинзи Алтункая. Об этом рассказали организаторы турнира, компания RCC Boxing Promotion.

Хинзи Алтункая занимает девятую строчку рейтинга WBA и является сильнейшим тяжеловесом в Турции. Он провел 32 боя и одержал 30 побед, 17 из которых — нокаутом. В 2016 году Алтункая стал чемпионом мира по версии GBC и WBF.

Также в турнире примет участие Заур Абдулаев, который сразится с американцем Генри Ланди за титул WBC Silver. Почетными гостями соревнования станут легенды мирового бокса — Майк Тайсон и Константин Цзю.

Фото с сайта vk.com/rccboxing

Все новости за 23.08.2018 г.»