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Адвокаты просят увеличить штраф журналисту за клевету на Валерия Гартунга
23.08.2018 г. 14:27
Адвокаты Валерия Гартунга обжаловали приговор челябинскому журналисту за клевету на депутата Госдумы.
В Центральный районный суд подали апелляционную жалобу с просьбой изменить приговор и оштрафовать журналиста газеты «Возрождение Урала» Павла Большакова на 1 млн рублей. В середине августа суд назначил корреспонденту 5 тыс. рублей штрафа.
Поводом стала публикация за сентябрь 2016 года. В статье говорилось, что депутат Госдумы якобы продавал грузовики чеченским боевикам. Политик назвал заявления ложью и клеветой и подал в суд. По мнению адвокатов Гартунга, корреспонденту назначили слишком мягкое наказание. В ближайшее время они планируют подать целый ряд исков в отношении СМИ, которые публиковали материал «Возрождения Урала», сообщили в пресс-службе регионального отделения «Справедливой России».
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