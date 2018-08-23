Для челябинских предпринимателей тариф на вывоз мусора вырос в три раза

Фото с сайта www.cnis.ru

В Челябинске цены на вывоз мусора увеличились с 341 до 890 рублей за кубометр.

Об этом сообщил Общественный совет при администрации Челябинска на своей странице в соцсети Facebook. Тариф повысили пока только для юридических лиц. Рост цены связывают с закрытием городской свалки. Теперь мусор приходится везти в Полетаево, поэтому затраты на бензин возросли. В Общественном совете сообщили, что создают рабочую группу для проведения круглого стола по вопросу повышения тарифа.

Фото с сайта www.cnis.ru

Все новости за 23.08.2018 г.»