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Для челябинских предпринимателей тариф на вывоз мусора вырос в три раза
23.08.2018 г. 14:24
Фото с сайта www.cnis.ru
В Челябинске цены на вывоз мусора увеличились с 341 до 890 рублей за кубометр.
Об этом сообщил Общественный совет при администрации Челябинска на своей странице в соцсети Facebook. Тариф повысили пока только для юридических лиц. Рост цены связывают с закрытием городской свалки. Теперь мусор приходится везти в Полетаево, поэтому затраты на бензин возросли. В Общественном совете сообщили, что создают рабочую группу для проведения круглого стола по вопросу повышения тарифа.
Фото с сайта www.cnis.ru
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