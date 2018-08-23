Челябинск
- 67.6163р. + 0.4380
- 78.1983р. + 0.8492
Разбор полетов
Разворот
Выходные в Челябинске будут дождливыми
23.08.2018 г. 14:18
Фото с сайта ptzgovorit.ru
Синоптики обещают челябинцам дожди в субботу и воскресенье, 25 и 26 августа.
Осадки в Челябинске ожидаются и в пятницу. Днем температура воздуха составит +14 - +16. Ветер будет северо-западный 6-11 м/с. Отдельные порывы будут достигать 9-14 м/с, сообщили в челябинском гидрометцентре.
В ночь на субботу температура опустится до +8. Днем синоптики обещают +15 - +17, временами небольшие осадки. В воскресенье днем воздух прогреется до +20. Метеорологи прогнозируют облачную погоду и небольшой дождь.
Фото с сайта ptzgovorit.ru
Новости на эту тему
- 23.08.2018 г. В Копейске ураган повалил несколько деревьев на припаркованные автомобили
- 22.08.2018 г. В Челябинской области ожидаются сильные грозы и крупный град
- 20.08.2018 г. В Челябинской области ожидаются заморозки до -2
- 17.08.2018 г. В Челябинской области на следующей неделе похолодает до +3 градусов
- 18.07.2018 г. Конец недели в Челябинской области обещает быть дождливым