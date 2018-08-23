Выходные в Челябинске будут дождливыми

Фото с сайта ptzgovorit.ru

Синоптики обещают челябинцам дожди в субботу и воскресенье, 25 и 26 августа.

Осадки в Челябинске ожидаются и в пятницу. Днем температура воздуха составит +14 - +16. Ветер будет северо-западный 6-11 м/с. Отдельные порывы будут достигать 9-14 м/с, сообщили в челябинском гидрометцентре.

В ночь на субботу температура опустится до +8. Днем синоптики обещают +15 - +17, временами небольшие осадки. В воскресенье днем воздух прогреется до +20. Метеорологи прогнозируют облачную погоду и небольшой дождь.

Фото с сайта ptzgovorit.ru

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