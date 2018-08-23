Челябинск будет бороться за Кубок чистоты

Фото с сайта www.nostgroup.ru

Жители Челябинска выйдут на борьбу с мусором в середине сентября.

Челябинск примет участие в «Кубке Чистоты», который пройдет 15 сентября, сообщается на сайте Добровольцыроссии.рф. В этот день в России пройдет эко-квест «Чистые игры». В нем команды соревнуются в сборе и сортировке мусора, отгадывают загадки экологической викторины и в мобильном приложении создают карту убранных территорий.

Участники, которые соберут больше всего отходов, получат памятный кубок от организаторов. Следить за ходом соревнований можно будет в режиме реального времени на сайте cleangames.ru. О своем участии в «Кубке Чистоты» уже заявили несколько десятков городов России.

Фото с сайта www.nostgroup.ru

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