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Челябинск будет бороться за Кубок чистоты
23.08.2018 г. 13:34
Фото с сайта www.nostgroup.ru
Жители Челябинска выйдут на борьбу с мусором в середине сентября.
Челябинск примет участие в «Кубке Чистоты», который пройдет 15 сентября, сообщается на сайте Добровольцыроссии.рф. В этот день в России пройдет эко-квест «Чистые игры». В нем команды соревнуются в сборе и сортировке мусора, отгадывают загадки экологической викторины и в мобильном приложении создают карту убранных территорий.
Участники, которые соберут больше всего отходов, получат памятный кубок от организаторов. Следить за ходом соревнований можно будет в режиме реального времени на сайте cleangames.ru. О своем участии в «Кубке Чистоты» уже заявили несколько десятков городов России.
Фото с сайта www.nostgroup.ru
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