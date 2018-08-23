В Челябинске многодетного отца отправили в колонию на 16 лет за сбыт наркотиков

Фото с сайта newizv.ru

Уроженца Казахстана признали виновным в сбыте наркотиков.

Суд установил, что в апреле 2017 года мужчина приобрел более 65 граммов карфентанила. Днем 10 апреля челябинец связался со знакомым и предложил купить наркотики. Затем он сделал «закладку» и сообщил клиенту место тайника, куда спрятал 3,7 грамма вещества. Вечером покупателя задержали, сообщили в пресс-службе областного суда.

После этого мужчина вновь позвонил клиенту, чтобы предложить еще одну партию наркотиков. Под контролем полицейских последний договорился о покупке карфенталина на 4 тыс. рублей. При выходе из дома с товаром мужчину задержали. В ходе досмотра в его квартире обнаружили еще 62 грамма вещества. Суд учел наличие у подсудимого троих детей и отправил его в колонию строгого режима на 16 лет. Кроме того, мужчине назначили штраф в размере 300 тыс. рублей.

Фото с сайта newizv.ru

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