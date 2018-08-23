Челябинск оказался самым шумным миллионником в России

Фото с сайта social.pics.ru

Челябинск попал в число городов с самым серьезным шумовым загрязнением.

Об этом говорят результаты опроса сайта Domofond.ru. В рейтинге по уровню тишины Челябинск оказался на последнем месте среди городов-миллионников и в последней десятке общего зачета.

Из мегаполисов самыми тихими оказались Воронеж и Пермь, на третьем месте — Екатеринбург. Первую строчку в рейтинге 150 городов занял Невинномысск в Ставропольском крае. В целом опрос показал, что 49% из 62 тыс. респондентов считают свои районы тихими. В то же время от чрезмерного шума страдают 35% опрошенных. Каждый десятый участник исследования пожаловался, что его беспокоит шум железной дороги рядом с домом.

Фото с сайта social.pics.ru

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