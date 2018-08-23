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В здании челябинского главпочтамта на Кировке разместится Седьмой кассационный суд
23.08.2018 г. 12:49
Ростелеком» нашел покупателя на главпочтамт, который дважды пытался продать.
Административное здание на улице Кирова площадью 9 тыс. кв. метров стоимостью 395 млн рублей поступит в собственность Челябинской области. Руководитель регионального минимущества Алексей Бобраков рассказал URA.RU, что в главпочтамте разместится Седьмой кассационный суд. По его словам, сделка должна быть оформлена к 15 октября, когда начнет работу председатель новой инстанции.
По информации издания, в состав суда войдут 91 судья и еще около 500 обеспечивающих сотрудников. Для их размещения здание главпочтамта планируют реконструировать и укрупнить за счет пристроя во внутреннем дворе. В полном объеме структура заработает в октябре 2019 года.
Седьмой кассационный суд в Челябинске станет промежуточной инстанцией для судов субъектов России, которые входят в Уральский федеральный округ. Решение открыть в регионах кассационные суды приняли с целью снять нагрузку с Верховного суда, куда сейчас поступают апелляции из регионов.
Фото с сайта realty.rostelecom.ru
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