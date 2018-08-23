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Глава «ЧелябГЭТ» предложил пустить трамвай от проспекта Победы по Свердловскому до ДС «Юность»
23.08.2018 г. 12:35
В столице Южного Урала разрабатывают проекты по развитию трамвайной сети.
По словам транспортников, сейчас в Челябинске существуют планы по продлению путей от проспекта Победы до Свердловского, а также по связке Ленинского района с Копейском. Это поможет снять загруженность сети и даст возможность жителям северо-запада быстрее добираться в противоположную часть города альтернативным путем. Однако на данный момент это всего лишь планы, которые пока не отражены в градостроительных документах, отметил в эфире программы «Разбор полетов» на «Челябинском эхе» руководитель компании «ЧелябГЭТ» Александр Павлюченко.
«Надо строить новый путь по Свердловскому проспекту. Именно от Победы, по Свердловскому проспекту и на ДС «Юность» примыкать к существующей ветке, которая идет по Свердловскому, по Блюхера и можно дополнительно построить на вокзал еще одну ветку — от Блюхера на вокзал по Овчинникова. Появятся и новые маршруты, и вырастет пропускная способность трамвайных путей. Для того, чтобы это все реализовать, нужны градостроительные документы, обоснование, затем рабочие проекты, экспертиза, а потом только стройка», — прокомментировал Александр Павлюченко.
Также Александр Павлюченко рассказал, что в градостроительных планах уже есть проект продления трамвайной линии по проспекту Победы в микрорайон Парковый-2. В данный момент он проходит госэкспертизу, после чего начнется разработка документации и будет решаться вопрос о финансировании. Конкретные сроки строительства новых трамвайных линий руководитель «ЧелябГЭТ» назвать затруднился.
Фото с сайта cheladmin.ru
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