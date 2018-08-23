В Челябинске задержали подростков, которые ограбили салон связи почти на миллион рублей

Фото с сайта sputnik-georgia.ru

В Челябинске по подозрению в разбойном нападении на салон связи задержали группу подростков.

В отношении четырех подростков в возрасте от 15 до 18 лет возбуждено уголовное дело. По версии следствия, подозреваемые ночью во вторник, 21 августа, проникли в салон сотовой связи в Калининском районе, избили сторожа и похитили телефоны и планшеты на сумму более 960 тыс. рублей.

Полицейские задержали подростков и изъяли у них технику. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым, сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

Фото с сайта sputnik-georgia.ru

Все новости за 23.08.2018 г.»