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В Челябинске задержали подростков, которые ограбили салон связи почти на миллион рублей
23.08.2018 г. 12:31
Фото с сайта sputnik-georgia.ru
В Челябинске по подозрению в разбойном нападении на салон связи задержали группу подростков.
В отношении четырех подростков в возрасте от 15 до 18 лет возбуждено уголовное дело. По версии следствия, подозреваемые ночью во вторник, 21 августа, проникли в салон сотовой связи в Калининском районе, избили сторожа и похитили телефоны и планшеты на сумму более 960 тыс. рублей.
Полицейские задержали подростков и изъяли у них технику. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым, сообщили в пресс-службе регионального управления СК.
Фото с сайта sputnik-georgia.ru
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