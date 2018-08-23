В Челябинске суд выпустил на свободу бизнесмена Юлика, которого обвиняли в афере на 66 млн рублей

Фото с сайта 74.мвд.рф

Челябинский бизнесмен Вячеслав Юлик получил условный срок за мошенничество в особо крупном размере.

Бизнесмена обвиняли в рейдерском захвате Чебаркульского кранового завода и мошенничестве. Суд установил, что Юлик подделал протокол общего собрания учредителей и обманом приобрел 58% акций предприятия стоимостью 66 млн рублей.

Во время предварительного расследования дела бизнесмену удалось скрыться в Турции. В мае 2018 года его задержали и депортировали в Челябинск. Ленинский районный суд приговорил обвиняемого к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.

Фото с сайта 74.мвд.рф

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