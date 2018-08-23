Две челябинских компании поделят муниципальный автобусный парк

Фото с сайта cheladmin.ru

В Челябинске продолжают распродавать имущество МУП «Челябинский автобусный транспорт».

Его реализация — часть процесса банкротства предприятия, который запустили еще в 2016 году. Имущество МУПа поделят две компании — «Первая транспортная корпорация» и «Общественный городской транспорт». На торги выставлены недвижимость, сетевое оборудование и инфраструктура.

Как сообщает «Ъ-Южный Урал», на данный момент «Первая транспортная корпорация» приобрела несколько производственных объектов в Металлургическом районе, а также крытую стоянку, пост диагностики, вспомогательные цеха и профилакторий на улице Цинковой на общую сумму почти 30 млн рублей.

«ОГТ» достался самый крупный лот — депо на улице Молодогвардейцев вместе с тремя сотнями автобусов и оборудованием МУПа стоимостью 350 млн рублей. На его покупку организация взяла кредит при поддержке мэрии. Однако на обслуживание всего этого у компании не хватает денег. Кроме того, подвижной состав находится в удручающем состоянии — на ходу чуть более половины машин. По словам экспертов, компания «Общественный городской транспорт» сама на грани банкротства и не может составить конкуренцию частному бизнесу.

«Нужно либо делать нормальное транспортное предприятие, либо ликвидировать компанию и отдать все частникам. Автобусы ездят по непонятным маршрутам, подвижной состав в ужасном состоянии, денег нет. Банкротство «Общественного городского транспорта» — дело времени», — цитирует издание директора консалтинговой компании «Кэмп» Якова Гуревича.

Фото с сайта cheladmin.ru

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