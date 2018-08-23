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Губернатор Борис Дубровский выделил школам Октябрьского района 10 млн рублей на реконструкцию
23.08.2018 г. 12:09
В Челябинской области выделили средства на реконструкцию объектов образования в Октябрьском районе.
Планируется отремонтировать три школы в селах Кочердык, Маячное и Подовинное, в которых учится более 500 детей. На это потратят чуть более 9 млн рублей, работы завершат до конца года. В деревне Мяконьки за 1,3 млн рублей реконструируют водопровод, а в Шишминке, где проживает 552 человека, его построят с нуля за 4 млн рублей.
Всего в рамках программы «Реальные дела» Октябрьскому району по поручению Бориса Дубровского выделили почти 14,5 млн рублей.
«В основе этого решения — обращения жителей района, направленные в адрес регионального правительства. Безусловно, все они — актуальные, эти вопросы решать необходимо. Поэтому мы пошли навстречу людям и приняли решение о выделении средств на выполнение данных задач», — подчеркнул глава региона.
Фото с сайта pg12.ru
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