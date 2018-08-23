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В Челябинске резко упал спрос на арендное жилье
23.08.2018 г. 10:17
В Челябинске за год число свободных для аренды квартир выросло на 43%.
По данным аналитиков N1.RU, за год число квартир, выставленных для аренды в Челябинске, выросло на 43%. В городе наблюдают отсутствие спроса на аренду недвижимости перед новым учебным годом. Сейчас в Челябинске доступны для аренды около 1,5 тыс. свободных квартир.
Аналитики связывают рост числа предложений со снижением спроса со стороны студентов. Количество свободного жилья увеличилось во всех районах, кроме Металлургического и Курчатовского.
Средняя ежемесячная плата за аренду квартиры за последний год уменьшилась на 400 рублей. Теперь она составляет 12,4 тыс. рублей. Сейчас однокомнатную квартиру в Челябинске можно арендовать в среднем за 11 тыс. рублей, двухкомнатную — за 14,5 тыс. рублей.
Фото с сайта lipetskcity.ru
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