В Челябинске резко упал спрос на арендное жилье

Фото с сайта lipetskcity.ru

В Челябинске за год число свободных для аренды квартир выросло на 43%.

По данным аналитиков N1.RU, за год число квартир, выставленных для аренды в Челябинске, выросло на 43%. В городе наблюдают отсутствие спроса на аренду недвижимости перед новым учебным годом. Сейчас в Челябинске доступны для аренды около 1,5 тыс. свободных квартир.

Аналитики связывают рост числа предложений со снижением спроса со стороны студентов. Количество свободного жилья увеличилось во всех районах, кроме Металлургического и Курчатовского.

Средняя ежемесячная плата за аренду квартиры за последний год уменьшилась на 400 рублей. Теперь она составляет 12,4 тыс. рублей. Сейчас однокомнатную квартиру в Челябинске можно арендовать в среднем за 11 тыс. рублей, двухкомнатную — за 14,5 тыс. рублей.

Фото с сайта lipetskcity.ru

Все новости за 23.08.2018 г.»