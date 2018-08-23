Председателю СНТ «Малиновка» грозит до двух лет колонии из-за долгов

Фото с сайта 74.мвд.рф

На председателя правления СНТ «Малиновка» завели четыре уголовных дела.

Женщину обвиняют в неисполнении решений суда. Так, арбитражный суд области постановил взыскать с СНТ «Малиновка» более 2,7 млн рублей в пользу «Челябэнергосбыта». Кроме того, Советский районный суд вынес решение о выплате 140 тыс. рублей за время вынужденного прогула бывшему зампредседателя товарищества.

Также, по данным регионального управления судебных приставов, женщина препятствовала возврату незаконно полученных взносов на более чем 48 тыс. рублей. Судебные приставы установили, что у председателя были возможности для исполнения судебных решений. Пристав вынес постановления об ограничении расходных операций по кассе. Однако руководитель нарушила требования. Она распоряжалась по собственному усмотрению деньгами, поступающими в кассу за счет платного въезда для грузовиков в сады и членских взносов.

В отношении председателя возбуждено четыре уголовных дела. Женщине грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Фото с сайта 74.мвд.рф

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