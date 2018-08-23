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Челябинцы тратят на еду более трети своих доходов
23.08.2018 г. 09:49
Социологи челябинского филиала Президентской академии выяснили структуру потребительских расходов горожан.
Исследование показало, что больше всего денег челябинцы тратят на продукты питания — в среднем почти 38% доходов. И чем ниже уровень материальной обеспеченности, тем эта доля выше — в отдельных случаях она достигает 50%.
На втором месте коммунальные платежи — чуть более 28%. Следующей строкой расходов является покупка одежды и обуви. В среднем шопинг занимает около 16%, однако у наиболее обеспеченных горожан на это может уходить до четверти доходов. Выплаты по кредитам и накопления занимают в среднем 6% и 5% соответственно.
Обеспеченные челябинцы больше предпочитают откладывать, чем жить в долг — у них эта пропорция кардинально отличается: кредиты занимают 4%, а накопления – 14,5%. Социологи отметили, что в последнее время доминирует сберегательная модель потребительского поведения.
«Россияне стали заметно чаще стали экономить на покупке различных повседневных товаров и услуг, а какая-то часть из них вынуждена экономить и на покупке продуктов. Кроме того, наблюдается высокое социальное расслоение населения, которое тоже оказывает негативное влияние на спрос», — резюмируют исследователи.
Фото с сайта kazanfirst.ru
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