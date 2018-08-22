Половина челябинцев готовы жертвовать свободным временем ради карьеры

Фото с сайта b-online.ru

46% челябинцев готовы пожертвовать личным временем ради интересной и высокооплачиваемой работы.

Почти столько же горожан считают, что карьера не должна отнимать свободное время. По данным Зарплата.ру, периодически задерживаются на работе половина опрошенных. Свободное время на личные дела и увлечения в будние дни вечером есть у 37% горожан. Каждый десятый респондент признался, что трудится с понедельника по пятницу до позднего вечера.

Свободное от работы время 43% горожан посвящают семье, 22% — отдыху и сну, 12% респондентов занимаются саморазвитием, а 11% — творчеством. Больше трети горожан часто проводят нерабочее время с коллегами, 64% опрошенных сообщили, что общаются с сотрудниками только в офисе.

Фото с сайта b-online.ru

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