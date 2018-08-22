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До 2024 года планируют начать строительство ВСМ Челябинск — Курган
22.08.2018 г. 16:05
ВСМ Челябинск — Екатеринбург и челябинский аэропорт вошли в список приоритетных проектов минэкономразвития.
Всего в план комплексного развития магистральной инфраструктуры, который подготовило ведомство, входит почти 700 объектов. Как сообщает РБК, проект рассчитан на шесть лет, его стоимость оценили в 7 трлн рублей. На Южном Урале в план вошли сразу две высокоскоростных магистрали – Челябинск — Екатеринбург и Челябинск — Курган — граница с Казахстаном. Предполагается, что первую введут в эксплуатацию в 2024 году, а вторую начнут строить к этому времени.
Также минэкономразвития включило в перечень приоритетов реконструкцию челябинского аэропорта — там начали строить новый терминал внутренних линий. Его планируют ввести в эксплуатацию в 2020 году, когда Челябинск будет принимать саммиты ШОС и БРИКС.
Фото с сайта kazanfirst.ru
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