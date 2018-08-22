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Челябинцы будут меньше путешествовать в предстоящем «бархатном сезоне»
22.08.2018 г. 16:02
Фото с сайта mygazeta.com
Спрос южноуральцев на авиабилеты за год снизился.
Объем проданных авиабилетов на сентябрь и октябрь с вылетом из Челябинска за год снизился на 13%. Спрос жителей региона на зарубежные направления упал сразу на четверть, сообщили в пресс-службе сервиса Biletix. Средний чек при покупке авиабилета в другие города России вырос на 35% по сравнению с осенью 2017 года. Теперь он составляет более 13 тыс. рублей.
Стоимость авиабилета за границу увеличилась на 21%, или до 25 тыс. рублей. Самым популярным направлением из Челябинска на период «бархатного сезона» стал Симферополь. Также в пятерку вошли Сочи, Москва, Геленджик и Анапа.
Фото с сайта mygazeta.com
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