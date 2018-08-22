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В Челябинске два памятника архитектуры XIX века превратили в рекламу чебуречной
22.08.2018 г. 15:59
Фото: Пресс-служба челябинского УФАС
УФАС возбудило дело о незаконной рекламе на двух старых домах в центре города.
Рекламу заведения общепита «Чебуречная №1» разместили на двух домах по улице Карла Маркса - №72 и №113. Эти здания постройки XIX века входят в реестр памятников историко-культурного наследия Челябинска. По закону наружная реклама на таких объектах запрещена.
После осмотра домов антимонопольщики возбудили дело о нарушении закона о рекламе. В отношении индивидуального предпринимателя в УФАС возбудили дело. Заседание по нему назначено на 3 октября, сообщили в пресс-службе ведомства.
Фото: Пресс-служба челябинского УФАС
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