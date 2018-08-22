В Челябинске два памятника архитектуры XIX века превратили в рекламу чебуречной

Фото: Пресс-служба челябинского УФАС

УФАС возбудило дело о незаконной рекламе на двух старых домах в центре города.

Рекламу заведения общепита «Чебуречная №1» разместили на двух домах по улице Карла Маркса - №72 и №113. Эти здания постройки XIX века входят в реестр памятников историко-культурного наследия Челябинска. По закону наружная реклама на таких объектах запрещена.

После осмотра домов антимонопольщики возбудили дело о нарушении закона о рекламе. В отношении индивидуального предпринимателя в УФАС возбудили дело. Заседание по нему назначено на 3 октября, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Пресс-служба челябинского УФАС

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